Реставрация Дома Либмана в Одессе будет завершена к началу зимы

В Одессе завершена бóльшая часть ремонтно-реставрационных работ фасада и кровли Дома Либмана (ул. Преображенская, 23 угол ул. Садовой).

Об этом сообщается на официальном сайте «Одесса» горсовета.

Как отметил Одесский городской голова, полномасштабное вторжение России в Украину несколько снизило темпы выполнения работ, но не остановило их.

Все работы – покрытие купола, восстановление скульптур, фонарей входной группы и замену 10 окон – планируется завершить к началу зимнего сезона.

«Поздравляю одесситов с ещё одним прекрасным отреставрированным памятником архитектуры прекрасного города-героя Одессы. Живи, моя Одесса! Живи и процветай! А мы будем делать всё для того, чтобы она была красивее и комфортнее с каждым днём», — сказал Геннадий Труханов.

Как сообщала Одесса News, реставрация Дома Либмана в Одессе началась в 2019 году специалистами фирмы «Укрспецпроект».

Видео: «Одесса»

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod