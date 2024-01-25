Приморский и Хаджибейский районы Одессы приняли на себя удары вражеских дронов

Вечером 24 января и ночью 25-го два района Одессы — Приморский и Хаджибейский — были обстреляны вражескими дронами.

По информации Telegram-канала «Одесса. Официально», ночью Одесса пережила ещё одну атаку шахедами. Повреждение вновь получили жилые дома, на этот раз в Приморском районе.

Отмечается, что по поводу госпитализации информации не поступало, спасатели и медики оказывают помощь людям на месте.

«Городские службы приступят к работе после получения разрешения оперативных служб», — говорится в сообщении.

Одесса News информировала, что в результате вечерней атаки шахедами в Хаджибейском районе Одессы изувечена жилая многоэтажка, выгорели складские помещения. Пожар в новостройке укрощён.

По словам мэра Одессы Геннадия Труханова, на верхних этажах повреждено межэтажное перекрытие, степень повреждения опорных конструкций будут определять специалисты. Также он сообщил, что один доставленный в горбольницу пострадавший с ожогами находится в состоянии средней тяжести. Другой – получил ушиб при падении, ему оказана медицинская помощь, от госпитализации отказался.

С утра на месте будут работать коммунальные службы, оперативный штаб по фиксации повреждения имущества.

Фото: ГУ Нацполиции в Одесской области

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