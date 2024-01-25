Ночью над Одесской и Николаевской областями уничтожено 11 вражеских дронов

В ночь на 25 января противник нанёс удар 14-ю ударными БпЛА типа «Shahed-136/131» из района Приморско-Ахтарск РФ. и мыс Чауда (Крым), а также четырьмя зенитными управляемыми ракетами С-300 из Белгородской области в направлении Харькова и одной из оккупированных территорий Донецкой области.

Об этом сообщило Командование Воздушных Сил ВСУ в Facebook.

К отражению воздушного нападения привлечены зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины. В результате боевой работы уничтожены 11 «шахедов» в пределах Одесской и Николаевской областей.

Одесса News информировала о вражеской дроновой атаке двух районов Одессы — Приморском и Хаджибейском. Есть разрушения многоэтажек, двое пострадавших, пожары.

Инфографика и фото: Командование ВС ВСУ/Facebook

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