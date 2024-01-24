Одесса вновь подверглась вражеской дроновой атаке

Вечером 24 января российские оккупационные войска атаковали Одессу ударными дронами, возникли пожары, также есть пострадавший.

Об этом в Telegram проинформировал глава Одесской облгосадминистрации Олег Кипер. По его словам, есть повреждения гражданской жилой инфраструктуры.

«Зафиксированы возгорания. Известно об одном пострадавшем. Одессит получил ожоги. Медики оказывают всю необходимую помощь», – написал Кипер.

«Думская» сообщила в Telegram, что в Одессе возник пожар в жилой многоэтажке после прилёта БпЛА. По данным СМИ, после прилёта в доме горит несколько этажей.

В 21.52 Кипер рассказал в Telegram о втором пострадавшем в результате российской дроновой атаки по Одессе. «Мужчину госпитализировали с множественными порезами. Угрозы жизни, к счастью, нет», – отметил глава ОГА.

По данным сайта alerts.in.ua, воздушная тревога в Одесской области продлилась с 20.19 до 21.41.

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