От тяжёлых ранений в бою за Украину погиб воин из Одесской области Дмитрий Смоленко

52-летний младший сержант Дмитрий Смоленко из Одесской области погиб от ран, полученных на поле боя во время освобождения оккупированной территории Украины от российских захватчиков.
Об этом сообщает Белгород-Днестровская районная государственная администрация в Facebook.
Сердце защитника перестало биться 6 мая 2023 года в Военно-медицинском клиническом центре Южного региона в Одессе.
Прощание с младшим сержантом прошло 9 мая в в селе Шабо.
Как сообщала Одесса News, в мае 2023 года на фронте погиб житель Раздельной Одесской области, старший солдат Руслан Спильчак.
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Фото: Белгород-Днестровская РГА/Facebook
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