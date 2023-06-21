От тяжёлых ранений в бою за Украину погиб воин из Одесской области Дмитрий Смоленко

52-летний младший сержант Дмитрий Смоленко из Одесской области погиб от ран, полученных на поле боя во время освобождения оккупированной территории Украины от российских захватчиков.

Об этом сообщает Белгород-Днестровская районная государственная администрация в Facebook.

Сердце защитника перестало биться 6 мая 2023 года в Военно-медицинском клиническом центре Южного региона в Одессе.

Прощание с младшим сержантом прошло 9 мая в в селе Шабо.

Как сообщала Одесса News, в мае 2023 года на фронте погиб житель Раздельной Одесской области, старший солдат Руслан Спильчак.

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Фото: Белгород-Днестровская РГА/Facebook

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