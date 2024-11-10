«Тузлівські лимани: війна та мир» (108-й випуск): птахи відлітають подалі від війни

Міжнародний день запобігання експлуатації навколишнього середовища під час війни та збройних конфліктів відзначили в Національному природному парку «Тузлівські лимани».

Про це повідомляє доктор біологічних наук, почесний професор, начальник науково-дослідного відділу НПП Іван Русєв на своїй сторінці у Facebook.

Природа України, пише її знавець, зазнала неймовірно негативного впливу від рашистів. Окуповано більше 2000 км Азово-Чорноморського узбережжя.

«Між тим, на ділянках поза межами окупації можна ще проводити спостереження за станом довкілля, за біорізноманіттям», — зокрема, за птахою — попелюхою.

За спостереженнями Івана Русєва, похолодання і невеличкі нічні морози останніх днів у Причорномор’ї гуртують попелюха на Тузлівських лиманах.

«Вони сидять на воді не спокійно, а постійно рухаються. І дійсно, велику частину часу попелюх проводить на воді, добре пірнає на глибину, проводячи під водою в середньому до 30 секунд. На поверхні води сидить досить глибоко, опустивши хвіст. Злітає важко, з довгого розбігу, проте летить швидко, з гучними помахами крил. Швидко злітають, якщо з’являється хижий птах», — описує поведінку птахи орнітолог.

За словами Івана Русєва, «якщо мороз буде посилюватися і скує льодом лимани, то попелюхи перейдуть на морські акваторії, де вони пірнають за мушлями. Живиться попелюх рослинними та тваринними кормами, однак їх співвідношення може змінюватися в залежності від року та його пори. Навесні та восени переважає рослинна їжа — насіння, корінці та вегетативні частини трав та водних рослин. Влітку та взимку основу раціону складають дрібні безхребетні (водні комахи та їхні личинки, молюски, ракоподібні та черв’яки). У пошуках мушлей серцевидки, зазвичай, пірнає в лиманах і в прибережній зоні моря.

Під час прольоту шахедів і інших дронів, якщо вони летять низько, птахи розлітаються в різні напрями, а якщо йде дронова атака, то птахи можуть скоро не повернутися на попередне місце харчування.

«Війна вбиває і змінює звичайний ритм життя біорізноманіття. Загрозливими чинниками для попелюха є знищення водно-болотних угідь під приводом так званої меліорації, забудова берегів водойм, їхнє забруднення, знищення птахів мисливцями», — пише Іван Русєв.

За й ого переконанням, для збереження виду необхідна сувора охорона всіх видів річок та інших водних угідь, а також обмеження полювання. Попелюх перебуває під захистом Бонської та Бернської конвенцій, Угоди AEWA та Директиви ЄС про захист диких птахів.

Одесса News у попередньому екологічному випуску повідомляла, як чиновники Білгород-Дністровського району втілюють в життя неправові рішення, дозволяючи масовий відстріл диких тварин.

На фото попелюхи у НПП «Тузлівські лимани»/Іван Русєв — Facebook

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