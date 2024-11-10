Песня воскресенья на Одесса News: Пётр Чёрный, «7000 алло»

Украинский певец Пётр Чёрный 8 ноября в YouTube представил клип на свою новую песню «7000 алло».
Как отмечается в пресс-релизе, певец «шокировал поклонников внешним видом» и «кардинально изменил имидж» в новом клипе, «представ в стильных образах».
Как отмечает команда артиста, эта работа «стала фундаментом нового творческого направления исполнителя».
«Пётр решил попробовать свои силы в поп-музыке и покорить танцевальные ритмы», – говорится в пресс-релизе.
Чёрный рассказал, что песня создана по просьбе украинского защитника.
«Ко мне подошёл военный и сказал: «Пётр, напиши, пожалуйста, что-то такое о наших ощущениях, когда ты звонишь своей любимой и каждый раз понимаешь, что это может быть твой последний звонок, но ты продолжаешь верить, что вы скоро встретитесь». Меня это так зацепило, что я не мог отказать, а чтобы песня немного бодрила, я намеренно сделал её лёгкой», – сказал певец.
Тримай мене міцно-міцно,
Навмисно і не навмисно.
Тримай назавжди, тримай
І ні на що не зважай!
В моїх обіймах ти сильна, Сором’язливо-тактильна.
Від тебе божеволію!
Я досі не розумію
Як мене знайшла?
Як я тобі зайшов
І як мені ти зайшла.
Приспів:
7000 алло!
Щоб почути знову твій голос.
Алло-Алло,
Щоб заснути знову раз по раз.
7000 алло! Щоб відчути, що ти є поряд.
І як на зло
Так далеко ти і твій погляд.
Пробігли, наче завись.
Не вистачає знов кисню.
І не важливі слова
Як тебе поряд нема!
Повільно так серце б’ється
І це мені не здається.
Від тебе божеволію!
Я досі не розумію
Як мене знайшла?
Як я тобі зайшов
І як мені ти зайшла.
Приспів (2 р.):
7000 алло!
Щоб почути знову твій голос.
Алло-Алло,
Щоб заснути знову раз по раз.
7000 алло!
Щоб відчути, що ти є поряд.
І як на зло
Так далеко ти і твій погляд.
Песней прошлого воскресенья на Одесса News была «Це не та любов», которую записала дуэтом с украинским рэпером Tricky Nicki солистк украинской группы Kazka Александра Зарицкая.
Видео: Петро Чорний/YouTube
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