Песня воскресенья на Одесса News: Пётр Чёрный, «7000 алло»

Украинский певец Пётр Чёрный 8 ноября в YouTube представил клип на свою новую песню «7000 алло».

Как отмечается в пресс-релизе, певец «шокировал поклонников внешним видом» и «кардинально изменил имидж» в новом клипе, «представ в стильных образах».

Как отмечает команда артиста, эта работа «стала фундаментом нового творческого направления исполнителя».

«Пётр решил попробовать свои силы в поп-музыке и покорить танцевальные ритмы», – говорится в пресс-релизе.

Чёрный рассказал, что песня создана по просьбе украинского защитника.

«Ко мне подошёл военный и сказал: «Пётр, напиши, пожалуйста, что-то такое о наших ощущениях, когда ты звонишь своей любимой и каждый раз понимаешь, что это может быть твой последний звонок, но ты продолжаешь верить, что вы скоро встретитесь». Меня это так зацепило, что я не мог отказать, а чтобы песня немного бодрила, я намеренно сделал её лёгкой», – сказал певец.

Тримай мене міцно-міцно,

Навмисно і не навмисно.

Тримай назавжди, тримай

І ні на що не зважай!

В моїх обіймах ти сильна, Сором’язливо-тактильна.

Від тебе божеволію!

Я досі не розумію

Як мене знайшла?

Як я тобі зайшов

І як мені ти зайшла.

Приспів:

7000 алло!

Щоб почути знову твій голос.

Алло-Алло,

Щоб заснути знову раз по раз.

7000 алло! Щоб відчути, що ти є поряд.

І як на зло

Так далеко ти і твій погляд.

Пробігли, наче завись.

Не вистачає знов кисню.

І не важливі слова

Як тебе поряд нема!

Повільно так серце б’ється

І це мені не здається.

Від тебе божеволію!

Я досі не розумію

Як мене знайшла?

Як я тобі зайшов

І як мені ти зайшла.

Приспів (2 р.):

7000 алло!

Щоб почути знову твій голос.

Алло-Алло,

Щоб заснути знову раз по раз.

7000 алло!

Щоб відчути, що ти є поряд.

І як на зло

Так далеко ти і твій погляд.

Песней прошлого воскресенья на Одесса News была «Це не та любов», которую записала дуэтом с украинским рэпером Tricky Nicki солистк украинской группы Kazka Александра Зарицкая.

Видео: Петро Чорний/YouTube

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