Песня воскресенья на Одесса News: Kalush, «До берега йду»

«KALUSH » — украинская рэп-группа, основанная в 2019 году Олегом Псюком при участии Игоря Диденчука и Даниила Чернова (Килиммен). По инициативе фронтменов группы «KALUSH» в 2021 году была создана другая группа — «Kalush Orchestra», которая 15 мая 2022-го стала победителем «Евровидения-2022» с песней «Стефания».

Группа KALUSH представила новую песню и клип «До берега йду» в августе этого года. Трек доносит до слушателя идею оставаться верным самому себе и быть несокрушимым перед препятствиями, которые встречаются в жизни. KALUSH использует метафоры лодки и берега, символизирующие жизненный путь и цель, которая у тебя есть.

В грязнім морі знайду

Чисту воду ай ну

Я її не вип’ю

Я з дівчиной ділю

Вимикаю лайку

Міражі і фейки

Паніку не сію

Я до берега йду

Я до берега йду

Поки в мені мій дух

Поки в мені б’є пульс

Поки Бог мій — це друг

Я до берега йду

Я до берега йду

Мама каже, шо я не знаю, й не бачу вже краю, на березі будуть не сакури

Я у мріях може літаю, не маючи зграю, птах шо для себе творить текстури

Човен тоне тільки якщо я розхитаю, я в морі пірнаю, ще краще ніж ті Акули

Я погоди в морі просто так нечекаю, я сам наверстаю, за бурі що з весни були

Переживем

Хто лодку хитає той за бортом знає, я до берега йду

Переживем

Все шо в житті маєм сто раз поміняєм, я до берега йду

Переживем

Вітер помагає, коли мій світ знає, я до берега йду

Переживем

Хто лодку хитає той за бортом знає, я до берега йду

Я ніби в раю чи це він не знаю

Не переживаю, я до берега йду

Нема авеню у моєму краю

Але не минаю, рідний дім знайду

Де би я не був, корені тримають

З води випливають, я до берега йду

В самім тихім гаю, не зібрати стаю

Кому довіряю, руку тільки даю

Половину долі написав у думках

Половину долі я писатиму сам

Половину долі я ще не дописав

Половину долі написав у думках

Переживем

Хто лодку хитає той за бортом знає, я до берега йду

Переживем

Все шо в житті маєм сто раз поміняєм, я до берега йду

Переживем

Вітер помагає, коли мій світ знає, я до берега йду

Переживем

Хто лодку хитає той за бортом знає, я до берега йду.

Песней прошлого воскресенья на Oдесса News была «Волю в кулак» в исполнении Марты Липчей.

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