Песня воскресенья на Одесса News: Kalush, «До берега йду»

«KALUSH » — украинская рэп-группа, основанная в 2019 году Олегом Псюком при участии Игоря Диденчука и Даниила Чернова (Килиммен). По инициативе фронтменов группы «KALUSH» в 2021 году была создана другая группа — «Kalush Orchestra», которая 15 мая 2022-го стала победителем «Евровидения-2022» с песней «Стефания».
Группа KALUSH представила новую песню и клип «До берега йду» в августе этого года. Трек доносит до слушателя идею оставаться верным самому себе и быть несокрушимым перед препятствиями, которые встречаются в жизни. KALUSH использует метафоры лодки и берега, символизирующие жизненный путь и цель, которая у тебя есть.
В грязнім морі знайду
Чисту воду ай ну
Я її не вип’ю
Я з дівчиной ділю
Вимикаю лайку
Міражі і фейки
Паніку не сію
Я до берега йду
Я до берега йду
Поки в мені мій дух
Поки в мені б’є пульс
Поки Бог мій — це друг
Я до берега йду
Я до берега йду
Мама каже, шо я не знаю, й не бачу вже краю, на березі будуть не сакури
Я у мріях може літаю, не маючи зграю, птах шо для себе творить текстури
Човен тоне тільки якщо я розхитаю, я в морі пірнаю, ще краще ніж ті Акули
Я погоди в морі просто так нечекаю, я сам наверстаю, за бурі що з весни були
Переживем
Хто лодку хитає той за бортом знає, я до берега йду
Переживем
Все шо в житті маєм сто раз поміняєм, я до берега йду
Переживем
Вітер помагає, коли мій світ знає, я до берега йду
Переживем
Хто лодку хитає той за бортом знає, я до берега йду
Я ніби в раю чи це він не знаю
Не переживаю, я до берега йду
Нема авеню у моєму краю
Але не минаю, рідний дім знайду
Де би я не був, корені тримають
З води випливають, я до берега йду
В самім тихім гаю, не зібрати стаю
Кому довіряю, руку тільки даю
Половину долі написав у думках
Половину долі я писатиму сам
Половину долі я ще не дописав
Половину долі написав у думках
Переживем
Хто лодку хитає той за бортом знає, я до берега йду
Переживем
Все шо в житті маєм сто раз поміняєм, я до берега йду
Переживем
Вітер помагає, коли мій світ знає, я до берега йду
Переживем
Хто лодку хитає той за бортом знає, я до берега йду.
Песней прошлого воскресенья на Oдесса News была «Волю в кулак» в исполнении Марты Липчей.
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