Концерты сумасшедшего драйва пройдут в Одесском театре Музкомедии

28 ноября на сцене Театра Музкомедии Rock MOZART Le Concert.

Рок-Опера, всколыхнувшая мир! В этот вечер рассказ о жизни Моцарта превратится в безумный рок-концерт о силе страсти и настоящем таланте.

Провокационная, эксцентричная, потрясающая жизнь Гения в музыкальном воплощении. Вы увидите историю любви и смерти великого Моцарта, которого по праву можно считать первым рок-музыкантом в истории.

Сила и мощь семи удивительных голосов, эпатажность Моцарта, рОковость его врага Сальери, первая любовь к Алоизии Вебер, женитьба на её сестре Констанце, отношения с собственным отцом Леопольдом и сестрой Нанерль, которая была другом и советницей, и другие моменты жизни и творчества, о которых вы не знаете.

Необычное новое звучание оркестра, сценография, эксклюзивные костюмы и световое шоу – гениальность никогда не была столь масштабной!

Событие, которое Вы запомните НАВСЕГДА!

Не упустите эту яркую возможность…

…побывать в Вене, Зальцбурге и Париже всего за 2,5 часа и стать причастными к гениальности,

…погрузиться в волшебство прекрасной музыки и первоклассной сценической игры уже 28 ноября в 16:00 и 19:30 в Театре Музкомедии.

Цена билетов от 510 до 1590 грн. Их можно купить здесь.

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