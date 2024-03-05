В Одессе пройдёт самый романтический вечер сезона — «Ей понравится…»

10 марта — один из самых романтичных вечеров сезона. Роскошная музыкальная программа в исполнении профессионального симфонического оркестра. Приятный отдых в атмосфере красоты и любимых мелодий.
Концерт «Ей понравится…» в исполнении Большого симфонического оркестра Андрея Чёрного состоится на сцене Одесской областной филармонии.
Прозвучат трогательные мелодии, дарящие воодушевление.
Сделайте красивый подарок родным и любимым.
Билеты уже в продаже по цене от 300 гривен.
Адрес филармонии: ул. Бунина, 15.
Приходите к 17 часам.
Больше анонсов на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy