В Одессе пройдёт самый романтический вечер сезона — «Ей понравится…»

10 марта — один из самых романтичных вечеров сезона. Роскошная музыкальная программа в исполнении профессионального симфонического оркестра. Приятный отдых в атмосфере красоты и любимых мелодий.

Концерт «Ей понравится…» в исполнении Большого симфонического оркестра Андрея Чёрного состоится на сцене Одесской областной филармонии.

Прозвучат трогательные мелодии, дарящие воодушевление.

Сделайте красивый подарок родным и любимым.

Билеты уже в продаже по цене от 300 гривен.

Адрес филармонии: ул. Бунина, 15.

Приходите к 17 часам.

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