В преддверии Рождества в Одессе покажут уникальный ледовый мюзикл

В Одессе в преддверии Рождественских праздников для взрослых и детей покажут первый, уникальный национальный мюзикл на льду по мотивам известной повести Николая Гоголя «Ночь накануне Рождества» в фееричном сопровождении симфонического оркестра «Hardy» под руководством Алексея Андрийчука.

«Ночь накануне Рождества» — это не просто мюзикл, а эксклюзивное представление, в котором задействованы около 80-ти участников. Ледовые и воздушные акробаты: участники шоу «Україна має талант», мировых ледовых шоу «Holiday on ice» и «Disney on ice»; спортсмены, серебряные призёры Чемпионата Украины 2018 года; участники и призёры международной серии этапов Гран-при, мастера спорта и члены сборной команды Украины: Анна Иванченко, Виолетта Серова, Иван Хобт, призёры международных турниров Лика Бондарь, Артём Коваль, а также лучшие спортсмены Одесской школы фигурного катания «Льдинка».

Режиссёр-постановщик – тренер СДЮШОР «Льдинка» Елена Воропаева.

Посетите мюзикл на льду «Ночь накануне Рождества».

Это яркий, эксклюзивный зрелищный современный спектакль для взрослых и детей

Массовые сцены на льду, которые захватывают дух: использование световых инсталляций, световое шоу, 3D mapping, большой цифровой экран

Виртуозное сопровождение симфонического оркестра HARDY и непревзойдённого вокала: популярные украинские хиты, а так же национальные фольклорные ритмы, под которые мастерски кружат персонажи

Красочные костюмы, колоритные шутки и, конечно же, мистический совершенно новый взгляд на нестареющую классику

Раскрытие секрета сказочной любви Оксаны и Вакулы в канун Рождества

Обогреваемый зал, праздничное предрождественское настроение.

Знакомая каждому с детства рождественская сказка, пропитанная духом украинского фольклора, оживёт на ледовой арене в совершенно новом современном амплуа и поразит ваше воображение. Атмосфера волшебства и масса эмоций гарантируется!

Шоу состоится 4,5 января в 11:00 и 15:00 на Ледовой арене Дворца спорта.

Билеты можно купить здесь.