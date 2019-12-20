В Одесской области прошли очередные испытания ракетной системы «Ольха»

Очередной этап испытаний высокоточной реактивной системы «Ольха-М», разработанной ГККБ «Луч», прошёл 18 декабря в Одесской области.

Об этом сообщает Defense Express.

Отмечается об осуществлении двух успешных запусков, при которых подтвердились технические характеристики системы, в частности, её способность уничтожать цели на расстоянии свыше 110 км.

Отклонение, по утверждению Генерального директора — Генерального конструктора ГККБ «ЛУЧ» Олега Коростелёва, составило считанные метры.

Сейчас «Луч» готовится к государственным испытаниям, по результатам которых ожидается принятие «Ольхи» на вооружение.

Как сообщала Одесса News, «Ольха-М» — глубокая модернизация советской РСЗО 9К58 «Смерч» с корректируемым боеприпасом. Максимальная дальность полёта ракеты — 130 км. Реактивный снаряд управляем на всей траектории полёта с помощью газодинамических рулей и имеет инерциальное наведение с возможностью корректировки траектории в полёте по сигналу GPS. При использовании только инерциальной системы наведения среднее отклонение ракеты составляет 50 м, при использовании GPS-коррекции — около 7 м. Скорее всего, в основе инерциальной коррекции лежит лазерный гироскоп производства КБ «Арсенал», он же использовался на ракете-носителе «Днепр» и на российском оперативно-тактическом ракетном комплексе «Искандер» и других изделиях.

В зависимости от задач может применяться для поражения как наземных, так и надводных целей.

Все составляющие для производства «Ольхи» — украинские, включая новую систему управления, ракетное топливо, боевую часть.

Видео и фото: Defense Express