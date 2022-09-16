Враг поздним вечером направил ракету в сторону Одесской области

Силы ПВО вечером 15 сентября сбили российскую крылатую ракету «Калибр», направлявшуюся в сторону Одесской области.

Об этом сообщил в Telegram спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

«Одесчина. Вражеская крылатая ракета типа «Калибр» со стороны Чёрного моря уничтожена силами ПВО», – написал Братчук.

По последней сводке Оперативного командования «Юг» ВСУ, корабельная группировка вражеского флота общим количеством 13 единиц продолжает маневры вдоль Крымского побережья, укрываясь от шторма и возможных поражений оружием Сил обороны. В то же время держит наготове 3 надводных и 1 подводный ракетоносители, на бортах которых 28 «Калибров».

Как сообщала Одесса News, в предыдущие сутки украинская авиация нанесла 13 ударов по противнику, в районе Чкалово уничтожив сверхзвуковой вражеский бомбардировщик Су-24М.

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