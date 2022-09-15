Украина стала третьей в мире среди лидеров криптобизнеса

Украина вошла в топ-3 мировых лидеров по использованию виртуальных активов.

Об этом вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Украины Михаил Фёдоров сообщил в Теlegram.

По словам Федорова, об этом идёт речь в исследовании, которое аналитическая блокчейн-компания Chainalysis опубликовала сегодня.

«Команда Минцифры много работает над развитием и легализацией криптоиндустрии в Украине. Разработали профильный закон «О виртуальных активах», который в марте подписал Президент», — отметил Фёдоров.

Он добавил, что вместе с Комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку Минцифры продолжает работу над законопроектом о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины, чтобы определить налогообложение операций с виртуальными активами.

«Мы хотим создать в Украине наиболее благоприятные условия для развития криптобизнеса. Чтобы мировые криптокомпании могли легально заходить в Украину и вести бизнес, используя банковскую систему. А украинцы —декларировать и защищать свои доходы в виртуальных активах», — подчеркнул Фёдоров.

Кстати. На первом месте по использованию криптоактивов находится Вьетнам, на втором — Филиппины, далее следуют Украина, Индия и США.

Как сообщала Одесса News, 8 сентября 2021 года Верховная Рада приняла в целом законопроект №3637 «О виртуальных активах», который устанавливает в Украине механизм правового регулирования сферы виртуальных активов, легализируя рынок криптовалюты.

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