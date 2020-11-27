Украина всерьёз решила заняться криптовалютой

Министерство цифровой трансформации Украины 26 ноября запустило образовательный сериал о криптовалютах.

Об этом заявила заместитель министра цифровой трансформации Валерия Ионан на Personal Democracy Forum Ukraine.

«Запущен образовательный сериал о криптовалютах, который простым языком объясняет, что это такое, кому это нужно и как с этим работать», — сообщила представитель Минцифры.

По её словам, сериал запущен в рамках проекта «Дія. Цифрова освіта», который сегодня уже включает около 40 образовательных фильмов.

Ионан напомнила, что цель проекта — обучить цифровой грамотности 6 млн украинцев за три года.

«По состоянию на конец декабря прошлого года исследование показывало, что 53% украинцев имеют цифровую грамотность ниже базового уровня. Чтобы это исправить, мы и создали этот проект», — сказала заместитель министра цифровой трансформации.

Как сообщала Одесса News, по состоянию на 18 ноября стоимость криптовалюты Bitcoin составляла 17,786 долларов США, что являлось самым высоким показателем с 7 января 2018 года.