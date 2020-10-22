Курс Bitcoin превысил $12 тысяч

За последние сутки курс криптовалюты Bitcoin вырос до 12 766 долларов.

Об этом сообщает портал CoinDesk.

Криптовалюта Ethereum также показала за последние 24 часа рост — $394,63 за единицу.

По словам аналитиков, сейчас нужно наблюдать за ситуацией, ведь в этом году биткоин ненадолго уже задерживался на стоимости выше 12 тысяч долларов. Последний раз его стоимость превышала эту отметку 17 августа.

На прошлой неделе крупнейшая криптовалюта продемонстрировала шестидневный рост по показателю капитализации рынка.

Как сообщала Одесса News, Верховная Рада в сентябре 2020 года зарегистрировала законопроект «О виртуальных активах», который регулирует понятие и правовой статус криптовалюты, а также вопросы прав собственности и осуществления сделок с такими активами в Украине.