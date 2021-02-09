Курс криптовалюты Bitcoin перевалил за $47 тысяч

Цена самой популярной криптовалюты — Bitcoin — обновила исторический максимум три раза за несколько часов, превысив 47 тысяч долларов.

Об этом свидетельствуют данные CoinDesk.

Своего пика стоимость одной монеты достигла в ночь с понедельника на вторник, 9 февраля, и составила 47 143 доллара. При этом в целом за последние сутки криптовалюта подорожала более чем на 22%.

На время выпуска этого материала курс биткоина составлял $46 368.

Как сообщала Одесса News, Bitcoin — самая популярная криптовалюта в мире, представляет наибольшую долю всего рынка криптовалют. Это первая криптовалюта, представленная публично, она имеет наиболее развитую инфраструктуру. Считается, что именно Bitcoin является законодателем тенденций в мире криптовалют.

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