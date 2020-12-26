Биткоин впервые поднялся выше $25 тысяч

Курс биткоина обновил исторический максимум и поднялся выше $25 тысяч.

Это следует из данных CoinDesk.

По данным торгов на 6:37 биткоин подорожал на 6,1%, до $25 005.

После этого курс биткоина сразу начал снижаться. На 9 утра биткоин торговался на отметке $24 777.

Криптовалютный рынок корректируется после стремительного подъёма в предыдущие два месяца. Курс одной из самых капиталоёмких цифровых валют — риппла — упал с начала недели вдвое. Устойчивость показывает только биткоин.

Как сообщала Одесса News, Министерство цифровой трансформации Украины 26 ноября 2020 года запустило образовательный сериал о криптовалютах.