Банк Литвы создал первую в мире коллекционную криптомонету

Банк Литвы создал первую в мире коллекционную монету с блокчейном в честь подписания Акта независимости Литвы в 1918 году.

Как сообшает Банк Литвы на своём сайте и в YouTube, монету можно будет купить весной 2020 года.

Первая в мире цифровая коллекционная монета, созданная Банком Литвы, посвящена Акту о восстановлении независимости Литвы, который был подписан 16 февраля 1918 года. В ней будут упомянуты 20 подписантов этого Акта.



По словам Мариуса Юргиласа, члена правления Банка Литвы, реализация этой уникальной идеи обеспечила и в дальнейшем предоставит Банку Литвы бесценный опыт и знания в создании виртуальных валют. «Это особенно актуально сейчас, поскольку центральные банки (разных стран, — ред.), как правило, обсуждают эти темы более открыто, и контур таких валют понемногу начинает формироваться», — сказал Юргилас.

В честь знаменательного события, которое произошло в 1918 году, физическая серебряная монета будет иметь нетрадиционный номинал — 19, 18 евро, в то время как её размер и форма будут напоминать кредитную карту с изображением торжественного фото после подписания Акта независимости. «Я пытался сделать современный дизайн исторической фотографии Совета Литвы, которую многие помнят из учебников истории. Оцифрованная картина состоит из более 36 500 пикселей — приблизительное количество дней, прошедших с момента акта 16 февраля (1918 года — ред.)», — сказал Гедриус ​​Пауласкис, дизайнер монеты цифровой коллекции.

Ожидается, что литовская цифровая монета откроет качественно новую страницу в истории нумизматики и привлечёт молодежь к сбору монет. Поэтому в процесс её приобретения будут включены некоторые элементы игры. Банк Литвы планирует выпустить 24 000 коллекционных жетонов, созданных по технологии blockchain. Каждый жетон будет содержать изображение одного из 20 подписантов, коллекционеры получат шанс собрать весь набор. Токены будут разделены на 6 категорий по направлениям деятельности подписантов, причём каждой из них будет выделено 4000 жетонов. Покупая цифровую монету, покупатели получают 6 случайно выбранных цифровых жетонов и только после сбора жетона с каждой из 6 категорий они смогут выкупить физическую серебряную монету. Токены будут доступны для приобретения и хранения в электронном магазине Банка Литвы.



Цифровая коллекционная монета станет очередным шагом во внедрении стратегического вектора Банка Литвы в сфере инноваций и fintech (финансовых технологий), направленного на помощь литовским и международным компаниям в получении знаний и проведении ориентированных на блокчейн исследований, адаптацию и тестирование блокчейн-базированных услуг в финансовом секторе.