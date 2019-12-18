Пожар в одесском колледже: тела всех погибших идентифицированы

Правоохранители завершили опознание всех тел, извлечённых из-под руин сгоревшего здания на Троицкой, 25 в Одессе, однако выдавать их родным пока не будут, поскольку хотят убедиться окончательно.

Об этом сообщил глава областного главка полиции Олег Бех.

В распоряжении судмедэкспертов пока остаются 11 тел погибших из 16. Для того, чтобы развеять любые сомнения в их личности, правоохранители хотят дождаться результатов генетических экспертиз: они должны быть готовы к началу следующей недели. И только тогда тела начнут выдавать родственникам для погребения, рассказал полицейский чиновник.

Он также добавил, что следствие исключило умышленный поджог или неосторожное обращение с огнём в качестве причины пожара. В полиции считают, что здание загорелось из-за неисправности либо проводки, либо электроприборов. Предварительные результаты по расследованию причин возникновения пожара полиция ожидает до конца года.

«Эксперты ГСЧС предоставили 16 декабря предварительное заключение о причинах пожара в колледже, согласно которому возгорание произошло в кабинете №9 на 3-м этаже здания колледжа. Мотивируют это характерными признаками и изъятыми с места происшествия предметами, которые указывают на неисправность электропроводов или бытовых электроприборов. Поэтому следователи полиции отрабатывают одну из трёх версий причин пожара», — сообщил Бех.

Однако, генерал Бех заметил, что речь идет о предварительном заключении экспертов ГСЧС. Обстоятельная пожарно-техническая экспертиза, которая позволит следствию сделать окончательный вывод о причинах возгорания и распространения огня, пока не завершена. Всего следствием назначены 63 различные экспертизы, в том числе молекулярно-генетическая.



Как сообщала Одесса News, 14 декабря работники Одесского облуправления ГСЧС завершили работы по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, связанной с пожаром в здании колледжа. Продолжается работа правительственной комиссии. Директору колледжа выдвинуто подозрение в должностной халатности и нарушении правил пожарной безопасности, повлёкших тяжёлые последствия. 11 декабря Киевский райсуд Одессы избрал в отношении директора меру пресечения — домашний арест на 60 суток.

9 декабря приказом ГСЧС Украины генерал-майор службы гражданской защиты Виктор Федорчак отстранён от исполнения обязанностей начальника Главного управления ГСЧС в Одесской области.

13 декабря сотрудники СБУ, ГБР и прокуратуры провели обыски в служебных помещениях ГУ ГСЧС Одесской области, изъяли материалы, подтверждающие причастность к противоправной деятельности должностных лиц службы. Проводятся следственные действия.

Шестиэтажное здание на углу Пушкинской и Троицкой улиц было построено в 1914 году. «Доходный дом Асвадурова» входил в список объектов культурного наследия Одессы. Решением Одесского горисполкома будет организовано комплексное обследование, консервация здания для дальнейшего его восстановления.