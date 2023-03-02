В Сарате на пожаре погиб хозяин дома, в Измаильском районе горит камыш

1 марта в Одесской области спасателями зафиксирован сильный пожар в Дунайском биосферном заповеднике и в жилом доме жителя Сараты Белгород-Днестровского района.

Подробности пожаров описывает Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области.

Отмечается, что 1 марта в 15:47 поступило сообщение о пожаре в Измаильском районе, где за пределами села Приморское на территории Стенцовско – Жебрияновских плавней, принадлежащих Дунайскому биосферному заповеднику, загорелся камыш.

Прибывшие пожарники установили, что горит камыш четырьмя отдельными участками. Угрозы распространения пожара на населённые пункты нет. Но поскольку пути подъезда к очагам пожара отсутствуют, спасателями производится лишь мониторинг обстановки.

Площадь пожара пока устанавливается.

Вечером этого же дня поступило сообщение о пожаре в одноэтажном частном жилом доме в посёлке городского типа Сарата Белгород-Днестровского района.

«На месте пожара обнаружен погибший хозяин дома 1956 года рождения. Пожар ликвидирован самоугасанием на площади 1 м2. В результате пожара повреждены постельные принадлежности и диван. Вероятная причина пожара – короткое замыкание электрообогревателя. Подразделения ГСЧС не вызывались», — отмечается в оперативной сводке ГУ ГСЧС.

Как информировала Одесса News, 27 февраля произошёл пожар в квартире дома по улице Архитекторской в Киевском районе Одессы. Хозяин квартиры с отравлением продуктами горения в состоянии средней тяжести был госпитализирован.

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