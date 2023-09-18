В бою за Украину погиб житель Одесской области Александр Крутский, светлая память

В бою за Украину, мужественно исполняя воинский долг, 15 июля в районе посёлка Новодонецкое Донецкой области погиб 41-летний житель села Плахтиевка Александр Крутский.
Об этом сообщили в Плахтиевском сельсовете.
Бойца похоронили 26 июля в родном селе.
Одесса News информировала о гибели в бою 19 июля в районе села Клещиевка Бахмутского района Донецкой области жителя Лиманской громады 47-летнего Михаила Костянюка.
ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!
ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!
Фото: Плахтиевская громада/Facebook
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