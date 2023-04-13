Украина продвигает идею постоянного патрулирования Чёрного моря странами НАТО

Украина считает, что в бассейне Чёрного моря должно быть постоянное присутствие стран НАТО для совместного патрулирования или разминирования.

Об этом заявила первый заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова в эфире национального телемарафона «Единые новости», собщает Укринформ.

Она констатировала, что страны ЕС и НАТО после незаконной аннексии Крыма Россией в 2014 году не имели чёткого видения безопасности вызовов в Черноморско-Азовском регионе, и сейчас время исправлять эти ошибки.

«Наш призыв – совместно наработать это стратегическое видение. Второе – региональное сотрудничество не только черноморских стран. Мы сейчас думаем о модальности такого сотрудничества. Ясно, что в условиях войны она может носить ограниченный характер. Но мы считаем, что должно быть постоянное присутствие НАТОвских стран в бассейне Чёрного моря. Это может быть общий патруль, это может быть разминирование как общая задача по водам Чёрного моря», — сказала Джапарова.

Она добавила, что украинская дипломатия продвигает на форуме эти две задачи – видение и конкретные действия.

«Но так работает мир, когда ты задаёшь тему, нарратив, видение, а потом через некоторое время она имплементируется. Мне кажется, Украина является чемпионом в мире по очень быстрому, «космическому» продвижению задач, которые вообще никто не мог себе представить», — отметила замминистра.

Кстати, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил на открытии Черноморской конференции безопасности в Бухаресте, что Чёрное море нужно сделать тем, чем стало Балтийское море — морем НАТО, и наработать всеобъемлющую систему безопасности для всех стран региона.

Как сообщала Одесса News, в мае 2022 года экс-командующий Сил Обороны Эстонии, депутат Европарламента, генерал-лейтенант Риго Террас заявил, что введение кораблей НАТО в украинскую часть Чёрного моря позволило бы обеспечить безопасное торговое судоходство в регионе.

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