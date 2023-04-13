Одесского полицейского подозревают в торговле краденым оружием

В Одесской области Государственное бюро расследований задержало полицейского, подозреваемого в продаже краденого оружия.

Об этом пресс-служба ГБР сообщила 13 апреля в Telegram.

По данным следствия, правоохранитель воровал оружие, взрывчатку и боеприпасы в одной из воинских частей и искал желающих приобрести его среди привлекавшихся к ответственности за торговлю оружием.

По оперативным данным, он наладил незаконный сбыт с ноября 2022 года. 12 апреля 2023 года его задержали во время реализации очередной партии – почти полутора тысяч патронов и пистолета за $600.

В ГБР сообщают, что готовятся сообщить о подозрении по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконный сбыт оружия) и устанавливают сообщников подозреваемого. Санкция статьи предусматривает наказание до семи лет лишения свободы.

Как сообщала Одесса News, в апреле 2023 года правоохранителями разоблачён старший государственный инспектор одного из таможенных постов Одесской таможни на вымогательстве и получении 3000 евро неправомерной выгоды.

Фото: ГБР

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