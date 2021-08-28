В одесском парке Шевченко задержали двух молодчиков, грабивших прохожих

Полицейские оперативно задержали двух молодых людей, которые в одесском парке им.Т.Г.Шевченко ограбили молодую пару одесситов.

Об этом сообщает Нацполиция в Одесской области.

Набросившись на горожан во время вечерней прогулки, злоумышленники отобрали у девушки и парня сумку с телефонами, банковскими картами и деньгами.

На помощь пострадавшим пришли работники батальона полиции особого назначения, которые были недалеко, они задержали правонарушителей по горячим следам.

«Действия обоих молодых людей в возрасте 19-ти и 25-ти лет квалифицировали по ч.2 ст.186 Уголовного кодекса Украины. До избрания меры пресечения фигурантов поместили в изолятор временного содержания. За ограбление им грозит до шести лет лишения свободы», — сообщил следователь отдела полиции №2 Одесского районного управления полиции №1 Иван Семенюк.

Как сообщала Одесса News, в июне 2021 года 37-летний житель одной из стран Закавказья на ул Ицхака Рабина в Одессе глазах у владельца автомобиля вытащил из открытой машины сумку с деньгами и скрылся.

Фото: Одесское районное управление полиции №1

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