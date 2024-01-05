За восемь тысяч гривен одесский чиновник обещал закрыть глаза на стихийную торговлю

Полицейские задержали сотрудника коммунального учреждения Одесского городского совета за получение неправомерной выгоды.

Об этом в Facebook сообщает Главное управление Нацполиции в Одесской области.

Отмечается, что, занимая должность главного специалиста отдела демонтажа, сотрудник «Муниципальной службы развития торговли» организовал схему «денежного обогащения», согласно которой предприниматели должны были ежемесячно платить ему «дань» за продажу товара в неустановленных местах.

«Сразу после получения взятки правонарушитель задержан и ему сообщили о подозрении. Чиновнику грозит лишение свободы и конфискация имущества», — говорится в информации полиции.

Одесса News информировала, что в январе 2024 года в Одесской области правоохранители разоблачили в системной коррупции чиновника «Укртрансбезопасности», который, чтобы избежать ответственности водителей за превышение габаритно-весовых норм, с каждого грузовика требовал по 1000 гривен «отступных».

Фото: ГУ НПУ в Одесской области/Facebook

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