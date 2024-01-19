В Одессе прошла ротация полицейских, которые несут службу в Херсонской области

Сводный отряд Главного управления Нацполиции в Одесской области отправился на замену своим коллегам, которые в течение нескольких месяцев в деоккупированных населённых пунктах соседнего региона помогали тамошним правоохранителям обеспечивать правопорядок и заботиться о безопасности местных жителей.

Об этом сообщается на официальном сайте областного ведомства.

Отмечается, что провожали в дорогу и встречали дома правоохранителей начальник областной полиции Иван Жук со своими заместителями, сослуживцы, родные, представители духовенства и волонтёры.

«Благодарю, что приобщаетесь к этой тяжёлой работе, помогаете противостоять врагу и приближаете его неизбежное наказание. Берегите себя, подставляйте плечо друг другу и всегда помните, что вас ждут дома», – сказал полицейским заместитель начальника ГУНП в Одесской области Денис Захарченко.

Вернувшимся домой правоохранителям руководство поблагодарило за добросовестную службу и вручило ведомственные награды.

«Вы с честью и достоинством несли службу на освобождённых от российских захватчиков территориях Херсона. Бок о бок с Силами безопасности и обороны выполняли там задачи полиции и обеспечивали соблюдение требований военного положения, проводили стабилизационные мероприятия, фиксировали последствия совершённых врагом военных преступлений, заботились о безопасности граждан. Благодарю каждого из вас за проделанную мощную работу. Возвращайтесь к своим родным, набирайтесь сил, и с нетерпением ждём вас снова в строю», — обратился к личному составу начальник ГУНП в Одесской области Иван Жук.

Одесса News информировала, что глава полиции Одесской области Иван Жук отметил ведомственными наградами поисковиков, разыскавших в январе 2024 года 4-х подростков в катакомбах.

Фото: Отдел коммуникации полиции Одесской области

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