Ничего личного: 30-летний житель села Нерушай повредил на кладбище 92 могилы

Полицейские сообщили о подозрении жителю Белгород-Днестровского района в надругательстве над могилами.

По информации Главного управления Нацполиции в Одесской области, правонарушитель повредил на кладбище 92 надгробия. За такие действия он может попасть на 7 лет за решётку.

О произошедшем в селе Нерушай в декабре прошлого года правоохранителям сообщил работник кладбища. Полицейские в течение суток установили: к правонарушению причастен 20-летний местный житель.

«Оказалось, что молодой человек в состоянии алкогольного опьянения несколько дней ходил на кладбище и из хулиганских побуждений крушил могильные плиты. В общей сложности, он повредил 92 надгробия. По словам правонарушителя, у него не было никаких неприязненных отношений с семьями умерших и сожалеет о содеянном», — говорится в оперативной информации полиции.

Отмечается, что в ходе расследования следователи территориального подразделения полиции собрали достаточно доказательств и под процессуальным руководством Белгород-Днестровской окружной прокуратуры сообщили молодому человеку о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 297 (надругательство над могилами) и ч. 3 ст. 297 (надругательство над могилами, совершённое повторно) Уголовного кодекса Украины.

«Правонарушителю, согласно действующему законодательству, грозит наказание в виде ограничения свободы сроком от четырёх до пяти лет или лишения свободы от четырёх до семи лет. Следствие продолжается», — отметил начальник отделения полиции №2 Белгород-Днестровского районного отдела полиции Виктор Дудка.

Как сообщала Одесса News, в сентябре 2020 года Раздельнянский районный суд рассмотрел дело жителя района за надругательство в состоянии алкогольного опьянения над 7 могильными сооружениями и приговорил злоумышленника к 4 годам 1 месяцу лишения свободы.

Фото: Белгород-Днестровский районный отдел полиции Одесской области

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