Из зала суда: за надругательство над могилами житель Одесчины проведёт 4 года за решёткой

Раздельнянский районный суд рассмотрел дело жителя района за надругательство над могилами.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

Следствием было установлено, что в конце апреля этого года местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения на кладбище посёлка Лиманское Раздельнянского района, «пренебрегая общественной нравственностью в сфере почтительного отношения к умершим, демонстрируя другим лицам свою дерзость, пренебрежение общественным ценностям и общепризнанным нормам отношения к умершим и местам их захоронения, применяя физическую силу, намеренно разбил 7 надмогильных сооружений».

Приговором районного суда злоумышленник приговорён к 4 годам 1 месяцу лишения свободы.

Как сообщала Одесса News, в августе со Второго Христианского кладбища в Одессе неизвестные перебрасывали через кладбищенскую ограду надмогильные металлические кресты.