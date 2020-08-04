Полиция проверяет факты вандализма на Втором Христианском кладбище в Одессе

На спецлинию «102» поступило сообщение о том, что со Второго Христианского кладбища в Одессе на трамвайные пути 10-го маршрута неизвестные перебрасывают надмогильные металлические кресты.

Об этом сообщает Нацполиция Одесской области.

Полицейские проверили информацию. Прибывшая на место происшествия следственно-оперативная группа Малиновского отдела полиции, кроме четырёх крестов, переброшенных через кладбищенскую ограду, никого не нашла.

«Правоохранители связываются с родственниками похороненных людей, с могил которых были сняты кресты, и выясняют с администрацией кладбища, были ли они демонтированы законно», — говорится в сообщении. ( О какой законности может идти речь, когда демонтаж производился под покровом ночи, а т.н. транспортировка — «через забор», — ред.).

После проверки будет решаться вопрос о правовой квалификации события.

Как сообщала Одесса News, до трёх лет лишения свободы грозит жителю Одесской области за надругательство над могилами на кладбище в Раздельнянском районе.

Фото: Думская