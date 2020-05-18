За надругательство над могилами жителю Одесской области светит 3 года

До трёх лет лишения свободы грозит жителю Одесской области за надругательство над могилами.

Об этом сообщает Раздельнянский отдел полиции в Одесской области.

«В течение нескольких часов молодой человек под действием водки разрушил более десяти памятников на двух кладбищах в одном из сёл Раздельнянского района. Личность правонарушителя полицейские установили в ходе проведённых оперативно-розыскных мероприятий. Это 19-летний местный житель, неоднократно судимый за имущественные преступления», — говорится в сообщении.

Молодчик рассказал, что частенько искал на кладбищах пищу и сладости, а в день совершения преступления нашёл еще и бутылку водки. Именно действие алкоголя, по его словам, и вызвала у него желание «пошалить».

«В полицию уже обратились восемь родственников тех, чьи могилы разрушил правонарушитель. Лица других пострадавших будут устанавливаться в ходе следствия, — рассказал начальник Раздельнянского отдела полиции Александр Стеценко. — Сейчас следователи сообщили злоумышленнику о подозрении по ч.1 ст.297 (Надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего) Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается».

Как сообщала Одесса News, в марте 2020 года полицейские разоблачили трёх несовершеннолетних в надругательстве над могилами на кладбище в Савранском районе Одесской области.

Фото: Раздельнянский отдел полиции в Одесской области