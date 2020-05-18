Гитару Курта Кобейна и кроссовки Майкла Джордана пустили с молотка

Аукционный дом Julien’s Auctions сообщил, что выставил на продажу гитару Martin D-18E, на которой играл лидер группы Nirvana Курт Кобейн, а на аукционе Sotheby’s — кроссовки, в которых ходил известный баскетболист Майкл Джордан.

Как сообщает Укринформ со ссылкой на DailyMail, стартовая цена за гитару Курта Кобейна с футляром — один миллион долларов. На этом инструменте Кобейн играл во время акустического концерта MTV Unplugged в Нью-Йорке 18 ноября 1993 года. Концерт позже выпустили на физических носителях, он даже получил премию Грэмми в 1996 году.

Отмечается, что шоу в Нью-Йорке проходило за пять месяцев до смерти Кобейна и стало одним из последних в его жизни.

Ранее на аукционе также продали кардиган, в котором Кобейн выступал на концерте MTV Unplugged. Кардиган пустили с молотка за $334 тысячи.



А бывшие кроссовки легендарного баскетболиста Майкла Джордана продали на аукционе Sotheby’s в Нью-Йорке за 560 тысяч долларов.

По сообщению Sotheby’s, торги начались 8 мая и завершились 17 мая. Аукционный дом рассчитывал получить от продажи от 100 до 150 тысяч долларов.

Кроссовки модели Air Jordan 1 фирмы Nike создали в 1985 году за время выступления Джордана за Chicago Bulls.

Эту пару баскетболист одевал в дебютном сезоне 1985/1986 годов. На обуви также есть автограф Джордана.

Как сообщала Одесса News, Фонд гарантирования вкладов физических лиц Украины в очередной раз не смог продать стадион «Черноморец» из-за отсутствия покупателей и объявил о следующем аукционе по продаже этого пула за более чем 700 миллионов гривен.