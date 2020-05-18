СБУ пока не планирует объявлять подозрение одесскому активисту

Служба безопасности Украины сообщает, что активиста Сергея Стерненко вызвали в СБУ для проведения отдельных следственных и процессуальных действий, не связанных с объявлением ему о подозрении.

Об этом говорится в сообщении на Telegram-канале СБУ.

«Стерненко вызвали в СБУ для проведения отдельных следственных и процессуальных действий, которые на данный момент не связаны с объявлением ему о подозрении», — говорится в сообщении.

В СБУ подчеркнули, что «активизация вокруг этого дела в информационном поле является ничем иным, как сознательным стремлением обострить ситуацию в публичной плоскости и создать дополнительные возможности для дальнейшего давления на расследование. Которое, увы, не вернёт к жизни убитого ранее человека».

Служба безопасности отмечает, что в расследовании дела Стерненко руководствуется принципами законности, объективности, справедливости и желанием установить истину, независимо от настроений и политических предпочтений всех фигурантов расследования.

Как сообщала Одесса News, вечером 24 мая 2018 года два злоумышленника совершили нападение на 23-летнего экс-лидера одесского «Правого сектора» Стерненко и его девушку. Отбиваясь от нападавших, он смертельно ранил одного из них ножом в живот. Ножевые ранения были и у самого Стерненко, и у второго нападавшего, которого полиция вскоре задержала и сразу же отпустила, предоставив ему статус свидетеля, а позже — также государственную охрану.

По фактам нападений на Стерненко в настоящее время осуществляется процессуальное руководство по трём уголовным производствам, ещё по одному обвинительный акт в отношении подозреваемого нападавшего направлен в суд.

В марте 2020 года ряд правозащитных и общественных организаций призвали правоохранительные органы беспристрастно расследовать уголовное дело, возбуждённое по факту нападения на Стерненко.

Ранее генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что следствие в любом случае объявит подозрение активисту.