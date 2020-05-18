Минздрав позволит открыть пляжный сезон

Министерство здравоохранения предоставит разрешение на открытие пляжного сезона в Украине.

Об этом заявил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко на брифинге в понедельник, сообщает Укринформ.

«В этом сезоне мы сможем купаться. Мы провели определённые консультации с Институтом эпидемиологии и инфекционных болезней Национальной академии медицинских наук, и они подтвердили, что морская соль вместе с ультрафиолетовым излучением уничтожает возбудителя коронавирусной болезни. Поэтому будет разрешено открыть пляжный сезон в Украине», — сказал Ляшко.

По его словам, несмотря на то, что в пресной воде возбудитель инфекции может выживать, по имеющимся данным, в реках с проточной водой инфицироваться довольно сложно — только при близком контакте. Поэтому Минздрав разрешит работать и речным пляжам в этом сезоне.

В то же время Ляшко подчеркнул, что не стоит посещать пляжи людям из группы риска, то есть лицам, старше 60 лет, а также тем, кто имеет хронические заболевания.

«Также надо будет соблюдать безопасную дистанцию от других людей — не менее двух метров. Это наш постулат на этот период борьбы с коронавирусной болезнью. Ну, и соблюдать правила личной гигиены», — добавил он.

Главный госсанврач отметил, что также все отдыхающие должны надевать маски, чтобы исключить передачу возбудителя.

Как сообщала Одесса News, ряд европейских стран, в частности, Франция и Греция в рамках имплементации национальной стратегии выхода из карантина разрешили посещение пляжей и доступ к водоёмам.