Кабмин Украины установил новые карантинные ограничения

Кабинет Министров Украины установил новые карантинные ограничения для предотвращения распространения COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

«Предложенные нами изменения — это возможность сдерживать эпидемическую ситуацию и сохранять экономическую активность страны. Мы говорим о том, что сегодня есть возможность вакцинироваться и быть защищённым у каждого, имеющейся вакцины для этого достаточно», — сказал министр здравоохранения Виктор Ляшко.

В частности, принятые изменения предусматривают, что COVID-сертификат будет иметь две опции (жёлтую или зелёную отметку), и содержать информацию о вакцинации, отрицательном результате тестирования (действует 72 часа) или выздоровлении от COVID-19. Так называемый «жёлтый» сертификат будет иметь информацию о первой вакцинации, а «зелёный» — о полном курсе.

Так, в случае введения жёлтого уровня эпидемической опасности упрощены требования к работе учебных заведений. Они будут работать при наличии не менее 80% работников с «жёлтыми» или «зелёными» COVID-сертификатами.

В то же время ограничения жёлтого уровня эпидопасности не будут применяться, если все участники (посетители) и не менее 80% организаторов массовых мероприятий, работников кинотеатров, театров, музеев или других культурных учреждений, спортзалов и бассейнов будут иметь «жёлтый» или «зелёный» COVID-сертификат.

Отмечается, что окончательное решение о том, предоставлять или нет услуги только вакцинированным, или придерживаться всех карантинных ограничений, остаётся за владельцем.

В случае введения красного уровня эпидемической опасности учебные заведения будут работать, только если 100% работников имеют «зелёный» COVID-сертификат.

Кроме того, действующие ограничения красного уровня не будут применяться при условии наличия у всех участников (посетителей), работников и организаторов массовых мероприятий, в том числе религиозных, работников кинотеатров, театров, музеев или других культурных учреждений, развлекательных заведений, ТРЦ, заведений общественного питания, рынков, спортзалов и бассейнов «зелёного» COVID-сертификата.

В то же время, при условии наличия у лица, которое пересекает границу Украины, «жёлтого» или «зелёного» сертификата о вакцинации или выздоровлении от COVID-19, оно может не проходить самоизоляцию. Это также касается лиц, прибывающих с временно оккупированных территорий.

«COVID-сертификаты будут иметь цветные отметки исключительно в цифровом формате, печатать на бумаге соответствующего цвета не нужно», — сообщили в пресс-службе Минздрава.

Постановление вступает в силу через 7 дней с момента опубликования.

Как сообщала Одесса News, состоянием на 12 сентября в Одессе превышен уровень заболеваемости COVID-19.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod — будьте в курсе важнейших событий