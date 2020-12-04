Шокирующие подробности из одесской COVID-больницы чиновники называют фейком

В соцсетях появились фотографии из корпусов одесской горбольницы №5 на Троицкой улице, где размещают больных с подозрением на COVID-19. На снимках – тела пациентов, которые лежат в коридорах медучреждения рядом с невывезенными телами умерших.

И.о. директора Одесского облздрава Наталья Одарий-Захарьева назвала снимки «фейком», сообщает ТСН.

«У нас работают морги, да, они значительно заполнены, но «Автобаза санитарного транспорта» в силе вывезти тело. В этом нет проблем. Если и был какой-то момент, когда тело не успели забрать, прошу прощения», — заявила чиновница.



В больнице признали, что фото настоящие. Запечатлённые моменты из жизни больницы №5 заместитель директора по медицинским вопросам Людмила Бирюкова объяснила тем, что новое коронавирусное отделение открыли недавно, но за двое суток все 90 коек были полностью заполнены. Медперсонала не хватает, поэтому даже мёртвых не успевали забирать из общей палаты.

«За сутки мы принимаем по 50 пациентов — это очень большая нагрузка. Пациенты паникуют, персонал паникует. Действительно, пациенты умирают, персонал не всегда успевают всё вовремя сделать. Есть такие моменты, когда умирают несколько пациентов одновременно», — рассказала Бирюкова.

Фото из одесской боллницы обнародовал киевлянин Иван Кудрявский — его пожилые тесть и тёща с воскресенья лечатся на Троицкой. «Как мне рассказали родственники, в понедельник появились первые трупы — в палатах, коридорах. Была настоящая паника, люди начали переживать за себя. Родители жены звонили на горячую линию Министерства здравоохранения, обращались к медперсоналу. Кстати, его практически нет. Один-два доктора и две-три медсестры на 200 пациентов. К концу дня понедельника началась какая-то реакция, и трупы убрали. На сегодняшний день их в палатах и коридорах нет», — рассказал Кудрявский.



«Поймите, какое психоэмоциональное состояние тех людей, которые приехали с помощью в больницу, которые ждут врача, чтобы тот помог. А вместо этого они наблюдают за людьми, которые умирают каждый день», — добавил Кудрявский.

После появления в соцсетях и на телевидении жутких фото- и видеоматериалов в больницу повалили журналисты. В результате, со среды её стали охранять круглосуточно, в две смены, нацгвардейцы воинской части 3012.

Как сообщала Одесса News, по данным Одесского лабораторного центра, с начала пандемии в области заболевание COVID-19 подтверждено у 1 849 медработников.