Во Франции начали строительство катеров для украинских пограничников

Реализация украинско-французского договора по усилению системы морской безопасности и охраны границы Украины перешла в практическую плоскость — началось строительство первых катеров для украинских пограничников.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе.

Отмечается, что в настоящее время корпус первого катера проекта FPB98MKI для Морской охраны Госпогранслужбы Украины готов на 50%, второго — на 30%.



С ходом работ, производственными возможностями французской компании «OCEA», где выполняется украинский заказ, ознакомил заместитель руководителя этого предприятия Филипп Нери, который приехал в Украину для участия в совещании, проводимом Госпогранслужбой.

Особое внимание фокусировалось на обсуждении работы украинской команды по надзору за производством катеров. Ожидается, что уже в начале весны 2021 года группа отбудет во французский город Ле-Сабль-д’Олон «для обеспечения постоянной обратной связи и непрерывности процесса построения катеров».



Как сообщала Одесса News, в июне 2019 года Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков и министр финансов Франции Бруно ле Мэр обсудили вопросы совместного проекта усиления системы морской безопасности и охраны границы Украины.

Проект предусматривает в течение трёх лет строительство и получение Госпогранслужбой Украины 20 современных патрульных катеров. Четверть заказа будет выполнена отечественным судостроительным предприятием по французским технологиям. Французская компания ОСЕА выбрала украинским партнёром судостроительное предприятие «Нибулон».

Фото: Госпогранслужба