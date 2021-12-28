Одесские музыканты подарили концерт французским морякам

Творческий коллектив Центра военно-музыкального искусства Военно-Морских Сил ВС Украины организовал творческий подарок для гостей нашей страны.

Об этом сообщает ВМC ВСУ на своей странице в Facebook.

На причале Одесского морского вокзала военные музыканты устроили концертное выступление, исполнив лучшие композиции из своего репертуара.

Благодарностью зрителей были громкие овации и аплодисменты.

Как сообщала Одесса News, 24 декабря Одесский городской голова Геннадий Труханов встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Французской Республики в Украине господином Этьеном де Понсеном и капитаном 1-го ранга, командиром многоцелевого фрегата Auvergne, господином Полем Мервейо дю Виньо.

24 декабря в Одессу прибыл корабль ВМС Французской Республики — фрегат Auvergne.

Фото: Александр Александров/Одесса News, Facebook/ВМС ВСУ

Больше новостей в нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod

Обсуждайте новости в нашем телеграм чате: https://t.me/onoduachat