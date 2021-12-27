Одесский оперный театр начинает новый год с балета «Щелкунчик»

Балет «Щелкунчик» в постановке балетной школы С. Антиповой состоится 2 января в Одесском национальном академическом театре оперы и балета.

Воспитанников Балетной школы Светланы Антиповой подарят вам истинное эстетическое удовольствие. Не пропустите!

«Щелкунчик» – всемирно известный балет на музыку выдающегося композитора Петра Ильича Чайковского. Либретто для постановки создал Мариус Петипа. А литературной основой для балета стала любимая сказка многих поколений «Щелкунчик и мышиный король» Эрнста Гофмана (редакция Сергея Кочергина).

Зрителей ждет незабываемое путешествие в потрясающую рождественскую сказку. Представьте себе: уютный домик Штальбаумов, музыка, танцы, смех. А вот и наши герои – Маша и Фриц. Им предстоит стать свидетелями настоящего чуда: волшебство Дроссельмейера оживит кукол, и Маша встретит Щелкунчика. В ходе удивительных приключений вы познакомитесь с милыми феями и подлым Мышиным королём, которого обязательно победит храбрый и грациозный Щелкунчик.

Хореограф-постановщик – Сергей Кочергин.

Художественный руководитель постановки – заслуженная артистка Украины Светлана Антипова.

Длительность спектакля – 1 час 20 минут, с антрактом.

Цена билетов от 70 до 300 грн. Их можно купить здесь.

Приходите 2 января к 12:00.

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