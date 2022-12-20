В бомбоубежище одесского Зелёного театра открылась выставка Харьковского литмузея

В Одессе открылась выставка Харьковского литературного музея «Харьков — Железобетон». Она будет проходить в обновлённом бомбоубежище Зелёного театра (Маразлиевская, 1а) по 30 декабря.

В основе экспозиции – история легендарного дома «Слово» от начала строительства до сегодняшнего дня. «Слово» – жилая шестиэтажка в Харькове, построенная в конце 1920-х годов кооперативом литераторов.

Среди звёздных жителей здания были Остап Вишня, Николай Хвылевой, Лесь Курбас, Павло Тычина, Валерьян Подмогильный. Именно здесь с 1933 по 1938 годы было репрессировано более 70 жителей-литераторов, 11 из которых были расстреляны в урочище Сандармох.

Вход: свободный.

Путешествующая выставка будет продемонстрирована в Одессе впервые — до этого она объездила почти всю страну.

Фото: Культурометр

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