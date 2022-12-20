Жизнь продолжается: на прошлой неделе в Одессе родились 130 малышей

На прошедшей неделе в городских родильных домах Одессы появились на свет 130 маленьких украинцев, в том числе две двойни.

Об этом сообщается на официальном сайте «Одесса» горсовета.

Отмечается, что численное преимущество на минувшей неделе одержали новорожденные мальчики, которых появилось на свет 70. Также за неделю увидели свет 60 юных одесситок.

«Наибольшее количество малышей на прошедшей неделе появилось в городском родильном доме №7 – 40 новорожденных», — говорится в сообщении.

Как сообщала Одесса News, все городские родильные дома Одессы обеспечены электроэнергией, водой, теплом и в полном объёме оказывают медицинскую помощь беременным, роженицам и новорожденным.

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