В Одесской области в один день два пожара, трое сгоревших

18 декабря в Одесском и Подольском районах Одесской области произошли 2 пожара, в которых погибли 3 человека.

Детали сообщило Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области.

Так, в Черноморской территориальной громаде, посёлке городского типа Черноморское, на улице Гвардейской пожар произошёл поздним вечером. В Службу спасения поступило сообщение о нём в 23.32.

По прибытию спасателей было установлено, что горит имущество в квартире на 7-м этаже 9-ти этажного жилого дома. В 00:03 пожар локализовали и в 00:22 ликвидировали на площади 4 м2. В результате пожара погибла хозяйка, гражданка 1977 года рождения, и пострадала гражданка 1951 года рождения, которая в состоянии средней тяжести госпитализирована в медицинское учреждение. Причина пожара – аварийный режим работы электрической сети. От ГСЧС привлекались 3 единицы техники, 12 пожарных.

О пожаре в Подольском районе, Любашевской территориальной громаде, селе Янышевка, на проспекте Мира в Службу спасения поступило сообщение в 13.05. Горел частный одноэтажный дом.

«В результате пожара погибли 2 человека: хозяйка, гражданка 2002 года рождения и её сын 2022 года рождения. Пожар ликвидирован самозатуханием на площади 2 м2. Причина пожара – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрокамина. Подразделения ГСЧС не вызывались», — говорится в оперативной сводке ГУ ГСЧСУ.

Как сообщала Одесса News, в декабре 2022 года в селе Кошары Южненской территориальной громады Одесского района в частном одноэтажном доме произошёл пожар, в результате которого погиб его хозяин.

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