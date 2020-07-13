Одесская мэрия нашла временное пристанище для погорельцев с улицы Бунина

Двадцать жителей трёхэтажного дома на ул. Бунина, 35, в Одессе, где во время воскресного пожара уничтожены кровля и перекрытия третьего этажа, временно поселены в корпусах детского лагеря «Мечта», а остальных 28 человек разместили в своих квартирах родственники.

Об этом рассказал городской голова Одессы Геннадий Труханов на заседании городского оперативного штаба, сообщает Укринформ.

«По предварительному заключению специалистов ГСЧС, источник возгорания, с которого начался масштабный пожар в доме, на балконе квартиры 2-го этажа, откуда огонь перекинулся на перекрытие и кровлю. 20 человек, чьи квартиры получили повреждения от огня, отселены в лагерь «Мечта», который стал своеобразным пристанищем для одесситов, которые потеряли жильё из-за обвалов старых домов или пожара. Остальные 28 пострадавших в результате пожара решили временно поселиться у своих родственников», — отметил Труханов.

Городской голова поручил директору департамента городского хозяйства Дмитрию Жеману разработать план восстановления дома. Однако сначала предстоит получить официальное экспертное заключение экспертов ГСЧС о причинах пожара и владельцах квартиры, где он возник.

Как сообщала Одесса News, в воскресенье в 11 часов в жилом доме (1814 года застройки) на ул. Бунина возник пожар, который через 3 часа удалось ликвидировать. Жертв и пострадавших нет. Огнём уничтожена кровля и перекрытия между 3 этажом и чердаком на площади 700 кв метров.

К тушению привлекалось 83 человека личного состава и 18 единиц техники ГСЧС.

Фото: Пушкинская