Пожар на Бунина в Одессе: жертв нет, но пострадали жильцы 38 квартир

12 июля одесским спасателям поступила информация о пожаре в Приморском районе Одессы по ул. Бунина, 35.

Как сообщается на сайте Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области, пожар возник в квартире, расположенной на втором этаже трёхэтажного жилого дома с распространением на третий этаж и крышу.

Отмечается, что здание было построено ещё в 1814 году с внутренними деревянными перекрытиями, что создало дополнительные условия для распространения огня.

К тушению были привлечены 60 человек, 18 единиц пожарной техники.

В конечном итоге, пожар был потушен. В доме было 38 квартир, проживал, по предварительным данным 41 человек. Сгорело 700 кв. м жилья.

Жертв и пострадавших нет, — отмечают спасатели.

Как сообщала Одесса News, 11 июля спасатели тушили пожар в трёхэтажном жилом доме в Одессе по ул. Пантелеймоновская, 64.

Фото: ГУ ГСЧСУ в Одесской области, Пушкинская

Видео: Пушкинская