В Одессе очередной пожар — на сей раз по улице Академика Королёва

26 ноября в 9 часов 24 минуты в Службу спасения «101» поступило сообщение о том, что в Киевском районе, по улице Академика Королёва, 42, возник пожар в 9-ти этажном жилом доме.

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области.

По прибытию на место происшествия спасателями было установлено возгорание домашнего имущества в квартире на 7-м этаже, — говорится в сообщении.

Отмечается, что в 9 часов 47 минут пожар был ликвидирован на площади 12 м.кв. В результате пожара пострадали 3 человека, из них 1 ребёнок, которые были госпитализированы в медицинские учреждения.

Причина пожара и ущерб пока не установлены.

От ГСЧС привлекались 4 единицы техники и 18 спасателей.

Как сообщала Одесса News, 25 ноября возник пожар в многоэтажном жилом доме в Приморском районе Одессы по улице Фонтанская дорога, 49/1.

Фото: ГУ ГСЧСУ в Одесской области

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