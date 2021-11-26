В Одесском порту выгрузили американские катера с OCEAN GRAND

26 ноября в Одесском морском порту завершилась операция по спуску на воду патрульных катеров, прибывших из США.

Об этом сообщает АМПУ на своей странице в Facebook.

«Завершилась операция по разгрузке патрульных катеров «Сумы» и «Фастов» (тип Island), которые 23 ноября прибыли из США на палубе теплохода OCEAN GRAND — транспортного судна ВМС США. Боевые корабли, которые должны пополнить состав ВМС ВС Украины, «ставили на воду» с помощью штатных крановых стрел т/х OCEAN GRAND», — говорится в сообщении.

Учитывая технологическую сложность работ, катера снимали с палубы транспортного судна в два этапа — 25-го и 26-го ноября. Второй катер коснулся килем воды сегодня — в 13 час. 55 мин. по киевскому времени. Оба корабля отбуксировали к причалам базы ВМС ВСУ.

Отмечается, что первые патрульные катера типа Island, получившие названия «Славянск» и «Старобельск», Одесский порт принял под выгрузку два года назад — осенью 2019 года.

В настоящее время готовится к отправке из США в Украину пятый патрульный катер типа Island. Уже известно его новое имя — «Вячеслав Кубрак» (в честь морского пехотинца, погибшего, защищая территориальную целостность Украины). Местом дислокации дивизиона из пяти патрульных катеров типа Island определён порт Южный.

Фото: АМПУ/Facebook, Одесса News

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