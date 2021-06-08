В порту Одессы завершился очередной этап реконструкции причала №7 Карантинной гавани

В конце мая компания ООО «Ремонтно-строительный трест ЧМП» завершила обустройство шпунтовой стенки 2-го пускового комплекса в ходе реконструкции причала №7 Карантинного мола Одесского морского порта.

По информации инженерной службы администрации порта, в течение последних 3-х месяцев строители погрузили до нужной отметки в морское дно 190 пакетов по 2 единицы шпунта, длиной 26 м каждая. В погонных метрах это почти 222,6 м фронтальной части и 5,4 м поворотной части (торец) причала. В целом — 228 м шпунтовой стенки.

«На данный момент работы ведутся с небольшим опережением графика, — комментирует ход реконструкции Максим Лапай, начальник Одесского филиала ГП «Администрация морских портов Украины». — Надеемся, что так будет и дальше, поскольку должен сыграть свою положительную роль летний период, когда нет штормов и много солнечных дней, что способствует высокой интенсивности выполнения строительных операций. В то же время, темпы работ для администрации порта не самоцель. Приоритетом для нас является качество, контроль за выполнением подрядчиком всех заложенных в проект технологических требований… Важно также отметить, что работы принимаются и финансируются ГП «АМПУ» своевременно, а это первое условие успеха любого строительства».

Отмечается, что одновременно с завершением строительства новой стенки причала на ПК-2 строители начали анкеровку шпунта грунтовыми анкерами. Всего предстоит погрузить в тело причала и закрепить 91 анкер, длиной 46,7 метров каждый. По состоянию на первое воскресенье июня уже готовы 34 анкера.

Следующим этапом реконструкции 2-го пускового комплекса станут работы по отсыпке пазухи причала, обустройство свайного основания разгрузочной платформы, бетонирование элементов верхнего строения причала.

Как сообщала Одесса News, проект реконструкции причала №7 утверждён распоряжением Кабинета министров Украины № 688-р от 27.09.2017 г. Длина причала после реконструкции увеличится на 29 метров и достигнет 386 метров (самый длинный причал Одесского порта).

Фото: Администрация Одесского морпорта

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