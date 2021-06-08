Одесский отряд морохраны 8-й день без начальника штаба: на работе и дома нет

Поиски пропавшего первого замкомандира отряда — начальника штаба Одесского отряда морской охраны Госпогранслужбы Алексея Черткова продолжаются в Одессе уже восьмой день.

Как сообщает информагентство УНН, «поиски продолжаются. Дополнительной информации, которую можно сообщить, нет. Сейчас рассматривают все версии, которые помогли бы установить, что именно привело к тому, что человек не появился на рабочем месте. Информации, которая выделяла бы какую-то одну версию, на данный момент нет».

Отмечается также, что должность Черткова предусматривала доступ к государственным секретам.

Как сообщала Одесса News, Алексей Чертков исчез в Одессе 1 июня. Его объявили в розыск.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod — будьте в курсе важнейших событий.