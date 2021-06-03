В розыск объявлен начальник штаба Одесского отряда морской охраны

В Одессе утром 1 июня пропал начальник штаба отряда морской охраны Госпогранслужбы Украины Алексей Чертков.

Как сообщает на своей странице в Facebook Региональное управление Морской охраны Госпогранслужбы Украины, первый заместитель командира Одесского отряда морской охраны — начальник штаба отряда морской охраны ГПСУ Алексей Чертков, пропавший в Одессе утром 1 июня, объявлен в розыск.

«В Одессе капитан первого ранга Алексей Чертков в 6:30 вышел из дома на службу, но в расположение Одесского отряда Морской охраны не прибыл», — говорится в сообщении.

С капитаном утром была потеряна и телефонная связь.

Информация об исчезновении капитана 1-ранга внесена в Единый реестр досудебных решений, начато уголовное производство.

Отмечается, что к оперативно-розыскным мероприятиям привлечены компетентные правоохранительные органы, а также задействованы собственные силы Государственной пограничной службы Украины.

Одесский отряд морской охраны осуществляет охрану государственной границы в Чёрном море — от Крыма до Дуная, в том числе 98 миль самой реки, контроль за пребыванием украинских и иностранных невоенных судов и военных кораблей в территориальном море, заходом иностранных невоенных судов и военных кораблей в порты Украины и пребыванием в них; охрану суверенных прав Украины в её исключительной (морской) экономической зоне.

Фото: Facebook

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