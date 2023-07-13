Эксдепутата из Затоки подозревают в миллионных сделках с курортными землями

Сообщено о подозрении 4 членам организованной преступной группы в мошенническом завладении земельными участками в Затоке Одесской области, фальсификации документов и легализации (отмывании) имущества, полученного преступным путём.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской облпрокуратуры.

По данным следствия, эксдепутат Затокского поселкового совета, длительное время возглавлявший постоянную депутатскую комиссию по земельным вопросам, вместе с тремя сообщниками незаконно завладели 15 земельными участками в курортном посёлке Затока. К земельной сделке организатор «схемы» привлёк инженера-землеустроителя и ещё двух своих знакомых.

Эксдепутат, имея необходимый опыт, проводил поддельные решения сессий Затокского поссовета, согласно которым якобы предоставлялось разрешение на землеустроительную документацию, и решение Каролино-Бугазского сельсовета о передаче земельных участков в собственность.

Другие участники группы подыскивали землеустроительные организации и госрегистраторов, которые соглашались разработать землеустроительную документацию и зарегистрировать право собственности на землю на подставных лиц.

Для этого дельцы подыскивали граждан, которые за мизерное вознаграждение предоставляли собственные документы для оформления на них участков. В дальнейшем землю несколько раз перепродавали, чтобы скрыть её преступное происхождение и создать впечатление о добросовестности дальнейшего обретения прав на неё.

После окончания войны сообщники планировали продать часть земельных участков, а часть земель – «изъяли» у общины по заказу одного из представителей местного гостиничного бизнеса.

Общая рыночная стоимость земельных участков составляет около 15 млн гривен. На них наложен арест с запретом на пользование, а также совершение любых регистрационных действий.

Во время обысков правоохранители изъяли документацию, послужившую основанием для незаконного отчуждения земли, поддельные печати и компьютерную технику.

По ходатайству прокуратуры организатор «схемы» находится под стражей.

Отмечается, что бывший депутат ранее уже дважды привлекался к ответственности за земельные сделки, а двое его подельников – за преступления против собственности.

Также правоохранители проверяют причастность к указанной «схеме» депутатов Каролино-Бугагского сельсовета Белгород-Днестровского района Одесской области и других должностных лиц.

Как собщала Одесса News, в марте 2023 года Нацполиция Украины разоблачила махинации с землями в акватории порта «Черноморск» Одесской области почти на 25 млн грн.

Фото: Одесская облпрокуратура

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